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В Красноярске четыре предприятия перешли на экологичное отопление

Министр экологии края Владимир Часовитин осмотрел производства, отказавшиеся от дизельных котлов.
Источник: Минэкологии Красноярского края

В Красноярске четыре производственных предприятия сознательно отказались от угля и дизеля в пользу экологически чистых источников отопления — то есть либо перешли на автоматизированные котлы, либо присоединились в центральной сети теплоснабжения.

Накануне 15 января министр экологии края Владимир Часовитин посетил одно из таких предприятий, ООО «Эджин». Ранее здесь был дизельный котел, который выбрасывал в атмосферу достаточно большое количество вредных веществ. Модернизация производства позволила минимизировать проблему.

По словам министра, работа по улучшению экологии идет в четырех направлениям. Ну, или по четырем группам: частный сектор, транспорт, крупные промпредприятия и организации малого и среднего бизнеса. С первыми двумя в целом понятно. Особая озабоченность связана с производством, особенно небольшим.

— Считаю, что бизнес, чье производство расположено в населенном пункте, должен применять «зеленые технологии», — отметил Владимир Часовитин. И добавил: разрабатывается документ, который запретит использовать небольшими предприятиями уголь для отопления.

экология