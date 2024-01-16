В Красноярске четыре предприятия перешли на экологичное отопление

По словам министра, работа по улучшению экологии идет в четырех направлениям. Ну, или по четырем группам: частный сектор, транспорт, крупные промпредприятия и организации малого и среднего бизнеса. С первыми двумя в целом понятно. Особая озабоченность связана с производством, особенно небольшим.