Кемеровские следователи проверят факт избиения ребёнка группой подростков

Накануне в группах «ВКонтакте» появилась запись с видео, что в Кемерове ребята пришли на горку и толпой избили мальчика: «У детей забирали плюшку, делали подсечку и роняли в снег. Детям, которых обижали, 8 лет, а коню, который делал подсечку, 15! Взрослые делали замечания, им было всё равно!».