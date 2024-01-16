14 тыс. медработников Кузбасса получили социальную выплату в 2023 году

Новая выплата положена медицинским работникам первичного звена, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер зависит от категории специалиста, а также вида медицинской организации (она должна входить в государственную систему здравоохранения и участвовать в программе обязательного медстрахования).