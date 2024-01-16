14 тыс. медработников Кузбасса получили социальную выплату в 2023 году

По данным Отделения СФР по Кемеровской области, в прошлом году 14,7 тыс. медицинских специалистов получили специальную социальную выплату от 4,5 до 18,5 тыс. рублей. Всего на это потратили более миллиарда рублей.
Новая выплата положена медицинским работникам первичного звена, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер зависит от категории специалиста, а также вида медицинской организации (она должна входить в государственную систему здравоохранения и участвовать в программе обязательного медстрахования).
За выплатой работникам не нужно обращаться в фонд, её оформляют на основании данных медорганизаций. По итогам каждого месяца они формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию региональному ОСФР.
В электронном реестре также указывают размер назначаемой доплаты. Её перечисляют течение 7 рабочих дней после получения фондом реестра работников. Что-либо уточнить можно по телефону регионального контакт-центра Отделения СФР по Кемеровской области: 8−800−200−10−02 (звонок бесплатный).