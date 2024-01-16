Жители Хабаровска смогут попробовать блокадный хлеб

По всей России 27 января отметят 80-ю годовщину со дня снятия блокады Ленинграда. Хабаровск не станет исключением. В этот день все желающие жители и гости краевой столицы смогут присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».
Хабаровчане смогут попробовать «хлебный паек», приготовленный по рецептам военного времени. Его масса — всего 125 граммов. Именно таким кусочком питались жители блокадного Ленинграда больше 80 лет назад.
Почтить память великой даты можно 27 января в торговом центре «Большая медведица» по адресу: улица Карла Маркса, 91.
Напомним, блокада Ленинграда длилась больше двух лет. Она началась 8 сентября 1941 года и продлилась до 27 января 1944-го — это 872 дня. По разным данным, за это время от голода погибли от 600 тысяч до полутора миллиона человек.