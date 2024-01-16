Специалисты рассказали, как заливают лёд в ЛДК-Кузбасс и Олимпийском парке

По данным пресс-службы Регионального центра спортивных сооружений Кузбасс, сегодня отмечают профессиональный праздник заливщики льда. В дни крупных соревнований они работают с утра до глубокой ночи, чтобы лёд был готов к первым утренним тренировкам.
Начальник отдела специализированных инженерных систем РЦСС Кузбасса Станислав Иванов рассказал, что открытый каток в Олимпийском парке заливают ежедневно специальной машиной при температуре от −5 до −25 градусов.
Лёд в Ледовом дворце «Кузбасс» соответствует олимпийским стандартам. Его намораживают по принципу слоёного пирога: сначала арену заливают холодной очищенной водой вручную с распылителя, после укладки логотипов заливают ещё 3 см льда, а затем площадку заливают с помощью ледозаливочной техники горячей водой, очищенной от кислорода.
Всего получается около 5 см льда, и после этого машинами выстрагивают 1 см, чтобы получить более тонкий качественный и ровный лёд.