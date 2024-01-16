Специалисты рассказали, как заливают лёд в ЛДК-Кузбасс и Олимпийском парке

Лёд в Ледовом дворце «Кузбасс» соответствует олимпийским стандартам. Его намораживают по принципу слоёного пирога: сначала арену заливают холодной очищенной водой вручную с распылителя, после укладки логотипов заливают ещё 3 см льда, а затем площадку заливают с помощью ледозаливочной техники горячей водой, очищенной от кислорода.