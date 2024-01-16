УВД края разъяснило ситуацию со штампом о гражданстве

В конце прошлого года изменилось законодательство о гражданстве. Теперь в свидетельстве о рождении ребенка родители должны проставлять специальный знак, подтверждающий, что несовершеннолетний — гражданин России. На практике исполнение закона вызвало неразбериху. В отделениях миграции в Приморском крае в январе скопились очереди. Люди впали в панику. Без штампа записать ребенка к врачу, оформить прописку, своевременно получить загранпаспорт было проблематично.
На грани нервного срыва
«20 декабря ребенку исполнилось 14 лет, хотели до праздника получить паспорт, приготовили все документы, но не тут-то было! В МФЦ развернули обратно, послав в Миграционный центр МВД на Фонтанную для проставления на свидетельстве о рождении специального штампа. Однако двери кабинетов, где подтверждали гражданство РФ, были закрыты. Как оказалось, принимали только по понедельникам и пятницам. Отправилась получать штамп после новогодних каникул, и потонула в толпе страждущих. Очереди — больше сотни человек, а принимал по три часа единственный специалист. Люди отмечались в длинных списках, с вечера или ночи», — пожаловалась мать подростка Светлана.
Возникло много противоречий на гране паники. В МФЦ родителям отвечали — «Детей штрафовать за просрочку в получении паспорта не будем». Хотя закон говорит обратное. Без штампа о гражданстве ребенка не прописать толком, ни лечить, потому что не выдают полис ОМС. Особенно встревожились мамочки грудных детей, ведь малышам требуется постоянный медицинский контроль.
«Полис медицинского страхования выдается гражданину РФ, поэтому необходимо как можно скорее решить вопрос. Отметим, оказание экстренной помощи — по неотложным показаниям, будет проводиться независимо от того — есть полис у ребенка или нет. Но родителям всё-таки необходимо получить соответствующие документы», — сказали в краевом Минздраве.
Процесс урегулирован?
В ситуацию вмешалось УМВД России по Приморскому краю. В пресс-службе ведомства сообщили — вопрос о проставлении оттиска печати о наличии гражданства в свидетельстве о рождении детей — граждан РФ взят под контроль.
Теперь штамп можно поставить в любом подразделении по вопросам миграции края ежедневно. Для ускорения процесса направлены дополнительные сотрудники. Так, ежедневно с 9.00 до 20.00 организован дополнительный прием приморцев в управлении по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю по адресу: ул. Октябрьская, 25 каб. № 8.
«Во избежание проблем, законным представителям ребёнка нужно заранее подготовить необходимые документы: копии паспортов родителей или законных представителей, свидетельство о рождении ребенка. Стоит отметить, что проставлять штамп ребенку, которому выдан заграничный паспорт РФ, не нужно!», — добавили в ведомстве.
«Возможно, в дальнейшем закон потребует корректировки. Он больше необходим для детей мигрантов, или для рожденных у родителей с разными гражданствами», — отметил юрист Григорий Шуругов.