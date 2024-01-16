УВД края разъяснило ситуацию со штампом о гражданстве

«20 декабря ребенку исполнилось 14 лет, хотели до праздника получить паспорт, приготовили все документы, но не тут-то было! В МФЦ развернули обратно, послав в Миграционный центр МВД на Фонтанную для проставления на свидетельстве о рождении специального штампа. Однако двери кабинетов, где подтверждали гражданство РФ, были закрыты. Как оказалось, принимали только по понедельникам и пятницам. Отправилась получать штамп после новогодних каникул, и потонула в толпе страждущих. Очереди — больше сотни человек, а принимал по три часа единственный специалист. Люди отмечались в длинных списках, с вечера или ночи», — пожаловалась мать подростка Светлана.