Хабаровчане возмущены стоимостью авиабилетов на Сахалин

— В декабре, за первые сутки после старта продаж, билетов разобрали столько, что на вторые сутки их практически не осталось. Более того, сейчас их нет ни на январь, ни на февраль и март. Получается, когда заканчиваются льготные билеты, остальные становятся дороже. В вопросе ценообразования авиакомпания «Аврора» зажата в тиски. С одной стороны, они осуществляют внутрирегиональные перевозки, с другой — подчиняются Москве, которая и диктует цены. Поэтому заниматься решением этой проблемы должен краевой Минтранс, — прокомментировала Валентина Асеева. Представитель туриндустрии также отметила, что скачок цены на билеты вызван возросшей популярностью Южно-Сахалинска, которую сформировала пандемия. По мнению Валентины Асеевой, во время ковидных ограничений большинство граждан, предпочитающих заграницу, стали чаще выбирать внутренний туризм. В частности, курорты Сахалина.