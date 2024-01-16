Хабаровчане возмущены стоимостью авиабилетов на Сахалин

Хабаровчане, желающие отправиться в путешествие на Сахалин, стали массово жаловаться на стоимость авиаперелетов, отмечая, что цены выросли в два, а то и в три раза. Граждане также подмечают: восьмичасовой перелет до Москвы сейчас дешевле, чем полуторачасовой — до Южно-Сахалинска. В возможных причинах подорожания разбирался корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».
Из краевой столицы до Южно-Сахалинска в зимнее время летает, в основном, «дочка» «Аэрофлота» — компания «Аврора». В пресс-службе авиакомпании на вопрос о ценообразовании отметили, что стоимость рейсов — стандартная.
— Те, кто планировал поездку заранее, успели приобрести билеты по выгодной цене. Остальные, кому нужно уехать срочно, конечно, вынуждены приобретать билеты по оставшимся, более дорогим тарифам. Кроме того, отметим, что на перелет до Москвы действуют «плоские» тарифы «Аэрофлота», а также программа субсидирования. На внутрирегиональные перевозки, в том числе, до Сахалина, такая возможность не распространяется, — прокомментировали в «Аэрофлоте». С политикой ценообразования не согласилась представитель Российского союза туриндустрии в Хабаровске Валентина Асеева. Она отметила, в декабре прошлого года, когда объявили о вновь доступных субсидируемых тарифах, билеты разобрали меньше, чем за два дня.
— В декабре, за первые сутки после старта продаж, билетов разобрали столько, что на вторые сутки их практически не осталось. Более того, сейчас их нет ни на январь, ни на февраль и март. Получается, когда заканчиваются льготные билеты, остальные становятся дороже. В вопросе ценообразования авиакомпания «Аврора» зажата в тиски. С одной стороны, они осуществляют внутрирегиональные перевозки, с другой — подчиняются Москве, которая и диктует цены. Поэтому заниматься решением этой проблемы должен краевой Минтранс, — прокомментировала Валентина Асеева. Представитель туриндустрии также отметила, что скачок цены на билеты вызван возросшей популярностью Южно-Сахалинска, которую сформировала пандемия. По мнению Валентины Асеевой, во время ковидных ограничений большинство граждан, предпочитающих заграницу, стали чаще выбирать внутренний туризм. В частности, курорты Сахалина.
— Сахалин по пассажиропотоку был лидером на Дальнем Востоке. Из 89 регионов России он входил в тройку самых популярных после Санкт-Петербурга и Москвы. Развитая инфраструктура, много объектов показа, мягкая зима, горнолыжные склоны — все это привлекало туристов. Сейчас, после пандемии, Сахалин не сдает лидирующие позиции. Поэтому, вероятно, и цены на перелеты стали выше, — отметила специалист.