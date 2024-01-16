МЧС предупреждает белорусов о сильном и порывистом ветре во вторник

Спасатели предупреждают, что сильный ветер может повредить и оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение, а также привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Ветер также может стать причиной повреждения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, а также спровоцировать падение деревьев.