МЧС предупреждает белорусов о сильном и порывистом ветре во вторник

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Во вторник днем на большей части территории Беларуси ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15−20 м/с, сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.
Спасатели предупреждают, что сильный ветер может повредить и оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение, а также привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Ветер также может стать причиной повреждения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, а также спровоцировать падение деревьев.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдет снег, местами ожидается метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с, днем на большей части территории — 15−20 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит −3…-8°С.