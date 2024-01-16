Губернатор Краснодарского края прокомментировал запрет на работу мигрантов по патентам

Само решение на запрет иностранной рабочей силы почти во всех сферах, кроме строительной, продиктовано тем, что все отрасли экономики стали маржинальными. Зачем нам нужны мигранты, если бизнес может платить достойные зарплаты нашим жителям. Маржа увеличивается, но эта выгода идет в карман собственникам. Пусть поднимают зарплату работникам, если хотят сохранить и завлечь квалифицированные кадры. У нас самодостаточный регион, который может позволить людям получать хорошие зарплаты.