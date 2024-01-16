Губернатор Краснодарского края прокомментировал запрет на работу мигрантов по патентам

Он касается практически всех видов экономической деятельности, в том числе сельского хозяйства, обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, торговли, производства машин и оборудования. За несоблюдение установленного запрета предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей за каждого иностранного гражданина.
Само решение на запрет иностранной рабочей силы почти во всех сферах, кроме строительной, продиктовано тем, что все отрасли экономики стали маржинальными. Зачем нам нужны мигранты, если бизнес может платить достойные зарплаты нашим жителям. Маржа увеличивается, но эта выгода идет в карман собственникам. Пусть поднимают зарплату работникам, если хотят сохранить и завлечь квалифицированные кадры. У нас самодостаточный регион, который может позволить людям получать хорошие зарплаты.
Вениамин Кондратьев отметил, что строительная отрасль — слишком большая и сегодня в ней не хватает квалифицированных рабочих. Поэтому ограничение на 2024 год составляет 50% от числа сотрудников.
Глава региона сообщил, что в Краснодарском крае фиксируют исторический уровень безработицы. И теперь главным вопросом становится не наличие рабочих мест, а уровень заработных плат.
Даже в традиционном для региона агропромышленном комплексе привлекали много иностранцев, которые работали за небольшие деньги. А жители края, в том числе молодежь, уезжает в поисках большей зарплаты. Сегодня бизнес в сельском хозяйстве получает достойную прибыль, значит сможет повысить зарплаты, чтобы привлечь квалифицированных отечественных специалистов. Такая же ситуация и по другим сферам.