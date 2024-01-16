Имущество бывшего челябинского губернатора Дубровского продадут на торгах

ПО «Монтажник» выступало основным подрядчиком строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. Семью Дубровских считают аффилированной с ПО «Монтажник».