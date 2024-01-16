Имущество бывшего челябинского губернатора Дубровского продадут на торгах

Как сообщили в пресс-службе суда, процедура реализации имущества должника продлится до 18 июня. Отчет финансового управляющего о результатах продажи имущества рассмотрят на заседании 11 июня 2024 года.
В июле по заявлению ПО «Монтажник» суд признал Бориса Дубровского банкротом. Сумма требований превышала 37 млн рублей. В отношении должника была введена процедура реструктуризация долгов, которая сейчас завершена.
В январе прошлого года банкротом признали и сына экс-губернатора Александра Дубровского из-за долгов на сумму более 274 млн рублей. В ноябре суд ввел процедуру реализации имущества.