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Имущество бывшего челябинского губернатора Дубровского продадут на торгах

Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру реализации имущества в отношении бывшего губернатора Бориса Дубровского. Финансовым управляющим назначен Александр Карматских.
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Как сообщили в пресс-службе суда, процедура реализации имущества должника продлится до 18 июня. Отчет финансового управляющего о результатах продажи имущества рассмотрят на заседании 11 июня 2024 года.

В июле по заявлению ПО «Монтажник» суд признал Бориса Дубровского банкротом. Сумма требований превышала 37 млн рублей. В отношении должника была введена процедура реструктуризация долгов, которая сейчас завершена.

В январе прошлого года банкротом признали и сына экс-губернатора Александра Дубровского из-за долгов на сумму более 274 млн рублей. В ноябре суд ввел процедуру реализации имущества.

ПО «Монтажник» выступало основным подрядчиком строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. Семью Дубровских считают аффилированной с ПО «Монтажник».