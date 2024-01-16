Администрацию Краснодара ждут кадровые перестановки

В списке вопросов, вынесенных на обсуждение, значатся два назначения специалистов на должности в мэрии.
Так, начальником управления контроля может стать Христина Апостолова, а Александр Марьенко вполне вероятно возглавит управление по делам молодежи.
Как пишут СМИ, Христина Апостолова имеет юридическое образование, работала в краевых министерствах экономики и здравоохранения. Сейчас является первым заместителем начальника управления контроля.
Александр Марьенко на данный момент возглавляет «Центр патриотического воспитания молодежи».