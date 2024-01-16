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Администрацию Краснодара ждут кадровые перестановки

На сайте администрации Краснодара опубликована повестка внеочередного заседания городской думы. Оно состоится 18 января.
Источник: Администрация Краснодарского края

В списке вопросов, вынесенных на обсуждение, значатся два назначения специалистов на должности в мэрии.

Так, начальником управления контроля может стать Христина Апостолова, а Александр Марьенко вполне вероятно возглавит управление по делам молодежи.

Как пишут СМИ, Христина Апостолова имеет юридическое образование, работала в краевых министерствах экономики и здравоохранения. Сейчас является первым заместителем начальника управления контроля.

Александр Марьенко на данный момент возглавляет «Центр патриотического воспитания молодежи».