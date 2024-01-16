Циклон «Эфталия» принесет в Петербург тепло и снег 16 января

Температура воздуха в Петербурге составит от −6 до −8 градусов. В Ленинградской области будет от −5 до −10 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление подрастет, но останется ниже нормы.