Снег и туман, на дорогах гололедица. Узгидромет о погоде на сегодня

Жителей горных районов Ташкентской и Наманганской областей предупреждают о лавинной опасности.
По предгорным и горным районам республики переменная облачность, временами снег. Возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура 0−5 градусов мороза.
В целом по Узбекистану переменная облачность, по Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областям и по областям Ферганской долины местами возможны небольшие осадки в виде дождя и снега.
По остальной территории без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура 2−7 градусов тепла, по северу 0−5 градусов мороза.
Ташкент
В столице сегодня переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура 2−4 градуса тепла.