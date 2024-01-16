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Снег и туман, на дорогах гололедица. Узгидромет о погоде на сегодня

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет рассказал о погоде на сегодня. По республике переменная облачность, возможны небольшие дожди и снег, в горных районах лавиноопасно, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 93% 760 мм рт. ст. +3°
Источник: Podrobno.uz

Жителей горных районов Ташкентской и Наманганской областей предупреждают о лавинной опасности.

По предгорным и горным районам республики переменная облачность, временами снег. Возможен туман. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура 0−5 градусов мороза.

В целом по Узбекистану переменная облачность, по Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областям и по областям Ферганской долины местами возможны небольшие осадки в виде дождя и снега.

По остальной территории без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура 2−7 градусов тепла, по северу 0−5 градусов мороза.

Ташкент

В столице сегодня переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура 2−4 градуса тепла.