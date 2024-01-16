В Самарской области ожидается сильная метель 16 января

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 20−21 метров в секунду. Кроме того, видимость при метели составит 500 метров и менее. В регионе объявлен желтый уровень опасности 16 января 2024 года, из-за чего стали временно перекрывать федеральные трассы.