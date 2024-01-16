Власти рассказали, где будут крещенские купели в Кемерове и Новокузнецке

В Кемерове на Крещение с 20 часов 18 января до 20 часов 19 января будут работать две купели у храма Воскресения Христова (родник в районе Притомского проспекта, 5а) и восточный берег Красного озера. В Новокузнецке купели организуют с 18 часов 18 января до 22 часов 19 января в парке культуры и отдыха «Водный» и с 12 часов 18 января до 22 часов 19 января в ТУ «Абагур». В Заводском районе будет работать место отдыха у воды «Нептун» (развлекательный комплекс «Усадьба»).