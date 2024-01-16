Власти рассказали, где будут крещенские купели в Кемерове и Новокузнецке

В Кемерове, как и в прошлом году, будут работать две купели, а в Новокузнецке — три. Везде будут дежурить спасатели и полицейские.
В Кемерове на Крещение с 20 часов 18 января до 20 часов 19 января будут работать две купели у храма Воскресения Христова (родник в районе Притомского проспекта, 5а) и восточный берег Красного озера. В Новокузнецке купели организуют с 18 часов 18 января до 22 часов 19 января в парке культуры и отдыха «Водный» и с 12 часов 18 января до 22 часов 19 января в ТУ «Абагур». В Заводском районе будет работать место отдыха у воды «Нептун» (развлекательный комплекс «Усадьба»).
Всего в Кузбассе будут работать 44 купели. Рядом с ними подготовят палатки с тепловыми пушками и горячим чаем. Кое-где организуют полевую кухню и точки питания. Также в некоторых городах будет курсировать специальный общественный транспорт. Новокузнечан, например, увезут в двух направлениях: «Дом Быта» — парк «Водный» (и обратно), «Левый Берег» — парк «Водный» (и обратно).