Минтруд заявил об индексации свыше 40 выплат для россиян с 1 февраля

Минтруд сообщил об индексации более 40 выплат для россиян с 1 февраля 20245 года. Все выплаты вырастут на 7,4%, повышение произойдет вслед за ростом МРОТ и пенсий.
Как уточнили в Минтруде, индексацию проведут по уровню официальной инфляции. Соответствующий проект постановления опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, увеличат размер материнского капитала, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и прочих мер соцподдержки.
К примеру, маткапитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка, 833 тысячи рублей — на второго, и 202,6 тысячи рублей, если на первого ребенка уже получали материнский капитал.
Отмечается, что повышение затронет около 20 млн россиян.