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Скончался Ислам Джасимов, первый зампред Торгово-промышленной палаты

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Первый заместитель председателя ТПП Ислам Джасимов ушел из жизни в возрасте 66 лет, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Ислам Джасимов родился 24 марта 1957 года в Ташкентской области.

В 1986—2017 годах работал на ответственных должностях в системе органов прокуратуры.

В 1993 году награжден «Почетной грамотой Республики Узбекистан», в 2001 году — медалью «Шуҳрат», в 2017 году — орденом «Дўстлик», в 2020 году — медалью «25-летие Координационного совета Генеральных прокуроров СНГ» за вклад в укрепление верховенства закона.

Прощание с Исламом Джасимовым состоится сегодня, 16 января, в мечети «Ислам Ота» во время полуденной молитвы.