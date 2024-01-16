Скончался Ислам Джасимов, первый зампред Торгово-промышленной палаты

В 1993 году награжден «Почетной грамотой Республики Узбекистан», в 2001 году — медалью «Шуҳрат», в 2017 году — орденом «Дўстлик», в 2020 году — медалью «25-летие Координационного совета Генеральных прокуроров СНГ» за вклад в укрепление верховенства закона.