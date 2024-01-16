Москвичи выбрали мероприятия, которые пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, участники которого выбирали, какие мероприятия пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году. Свое мнение высказали более 235 тысяч человек.
Москвичи могли выбрать до пяти вариантов из 10 представленных, а также предложить свои идеи. В списке основных предпочтений — концерты (16 процентов проголосовавших), кинопоказы (14 процентов) и выставки (13 процентов). За проведение творческих мастер-классов и развлекательных мероприятий для детей высказались 11 процентов горожан, а за спортивные тренировки и танцевальные занятия — по 10 процентов.
Еще семь процентов участников голосования хотели бы видеть в программе мероприятий творческие встречи с известными людьми, шесть процентов выбрали лекции, конференции, семинары и квизы, а три процента — презентации книг. Более 1,5 тысячи горожан предложили свой вариант ответа.
Пожелания москвичей будут учтены организаторами при формировании программы мероприятий на 2024 год.
«Южный речной вокзал был открыт после реконструкции в апреле 2023 года. В соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным, нам было важно, чтобы вокзал стал не только крупным транспортным объектом, но и точкой притяжения москвичей и гостей столицы. Меньше чем за год работы он превратился в популярную культурную площадку. На территории Южного речного вокзала прошло уже свыше 300 бесплатных мероприятий, которые посетили более 230 тысяч человек. В новом году мы продолжим проводить здесь различные мероприятия с учетом пожеланий пользователей проекта “Активный гражданин”», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,7 миллиона человек, всего прошло более шести тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».
Сейчас москвичи могут выбрать площадки для акции «День без турникетов», проголосовать за мероприятия для клуба Business Update и успеть принять участие в фотоакции «Зима активного гражданина».
Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».