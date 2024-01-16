Москвичи выбрали мероприятия, которые пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году

«Южный речной вокзал был открыт после реконструкции в апреле 2023 года. В соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным, нам было важно, чтобы вокзал стал не только крупным транспортным объектом, но и точкой притяжения москвичей и гостей столицы. Меньше чем за год работы он превратился в популярную культурную площадку. На территории Южного речного вокзала прошло уже свыше 300 бесплатных мероприятий, которые посетили более 230 тысяч человек. В новом году мы продолжим проводить здесь различные мероприятия с учетом пожеланий пользователей проекта “Активный гражданин”», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.