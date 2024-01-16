Народные приметы на 17 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

17 января верующие вспоминают мученика Зосиму Киликийского. Издавна его называют покровителем пчеловодов. В народном календаре дата известна как день Зосима Пчельника и связана с рядом запретов и поверий: их соблюдение в старину считалось обязательным, а ослушавшимся сулили беды и болезни.
Народные приметы на 17 января: что нельзя делать
Многие традиции Зосимы Пчельника на Руси были основаны на вере в повышение активности нечистой силы. Злые духи ходят по улицам и заглядывают в дома, чтобы испортить жизнь людям. По этой причине наши предки старались без нужды не выходить из избы, а уж если остаться в жилище на целые сутки не получалось, обязательно брали с собой оберег. Одним из наиболее эффективных приспособлений для защиты от потусторонних сил считалась ладанка с чертополохом.
Несмотря на страх перед нечистью те, кто посмелее, отправлялись вечером 17 января проведать родных и друзей. До похода в гости они проводили специальный ритуал для изгнания злых духов. Сначала следовало выбрать человека, который сыграет роль беса. Его наряжали в вывернутый наизнанку тулуп и делали вид, что бьют его кочергами и ухватами. В конце представления актер сбрасывал свое обмундирование и возвращался к людям в привычном образе. Этот необычный ритуал, согласно поверьям, должен отвадить потусторонние силы от деревни, поэтому можно будет безопасно передвигаться по улицам даже в темное время суток.
Но даже меры предосторожности и театрализованные представления не позволяли нашим предкам выходить из дома, когда дует ветер. Вихрь они считали признаком того, что черт решил с ведьмой повенчаться. Чтобы нечистая не навредила, в середину вихря следовало бросить нож.
Если человек выпил, ему ни в коем случае не следует появляться в общественных местах в этот день. Злые духи могут подтолкнуть его к совершению преступления.
Поскольку Зосиму почитали как покровителя пчел, ни одно застолье 17 января не должно обходиться без меда. Тому, кто проигнорирует это требование, мудрецы обещали серьезные болезни и нищету.
Беременным женщинам не рекомендуется говорить с незнакомыми людьми. Под личиной человека может скрываться бес. На Руси верили, что если нарушить этот запрет, вместо младенца на свет появится чертенок.
День категорически не подходит для новых дел. Лучше разобраться со старыми проблемами, если такие имеются. В дальний путь также лучше не отправляться: в дороге могут возникнуть проблемы, есть риск потери денег или важных документов.
Народные приметы на 17 января: что можно делать
В старину на Зосиму Пчельника проводили обряды, которые должны были разогнать нечисть. Чтобы испугать злых духов, люди ходили по всему дому со свечами и благовониями, громко разговаривали и шумели.
Молодежь традиционно разжигала костры: парни и девушки прыгали через огонь, веря, что потусторонние силы уйдут из деревни.
Поскольку дата приходится на святочную неделю, девушки продолжали гадать на суженого.
Этот день отлично подходит для того, чтобы наладить отношения с тем, с кем вы давно не общались. Человек будет рад вашему звонку или визиту.
Приметы о погоде на 17 января
Морозы 17 января, согласно наблюдениям наших предков, сулят холодную погоду в ближайшие недели. Ждать тепла придется практически до весны.
Предвестником похолодания в старину считался яркий месяц. На снижение температуры указывает и поведение животных. На Руси говорили, что перед морозами белки прячутся в дупло и не выглядывают на улицу. Птицы могут вести себя беспокойно, если грядут холода.
Утренний снегопад на Зосиму Пчельника — добрый знак. Скоро потеплеет, летом же будет жарко. Порадует и урожай меда.
Именинники 17 января
17 января именины отмечают Александр, Артем, Денис, Николай, Павел, Степан и Трофим. Также поздравить нужно Афанасия, Иосифа и Семена.