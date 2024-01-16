Народные приметы на 17 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

Несмотря на страх перед нечистью те, кто посмелее, отправлялись вечером 17 января проведать родных и друзей. До похода в гости они проводили специальный ритуал для изгнания злых духов. Сначала следовало выбрать человека, который сыграет роль беса. Его наряжали в вывернутый наизнанку тулуп и делали вид, что бьют его кочергами и ухватами. В конце представления актер сбрасывал свое обмундирование и возвращался к людям в привычном образе. Этот необычный ритуал, согласно поверьям, должен отвадить потусторонние силы от деревни, поэтому можно будет безопасно передвигаться по улицам даже в темное время суток.