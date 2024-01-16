В Ростовской области более 17 тысяч человек заболели ОРВИ

С 8 по 14 января острую респираторную вирусную инфекциею подхватили свыше 17 тысяч человек. Из них больше половины — это дети до 14 лет. Количество заразившихся ОРВИ увеличилось во всех возрастных группах. Более 50% заболевших не были привиты против гриппа.