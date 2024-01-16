Купание в проруби: как не совершить смертельную ошибку

«Разумеется, так бывает не у всех. Но определенный процент случаев описан. Человек может нырнуть, у него произойдет резкое сокращение сосудов. Помимо этого, болевое раздражение идет — рецепторы холода связаны с болевым. Будет несколько видов стресса, может произойти рефлекторная остановка дыхания или остановка сердца. Если никто не заметит, человек может уйти в прорубь, под лед. Тогда уже сложнее будет спасать. Надо применять страховочные тросы — на случай резкой остановки сердца, чтобы человека вытащить».