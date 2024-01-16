Купание в проруби: как не совершить смертельную ошибку

К сожалению, меры предосторожности соблюдают не все желающие окунуться в прорубь.
Доцент кафедры патофизиологии Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова Бауыржан Касенов дал ряд рекомендаций.
Как считает специалист, в купаниях нередко участвует определенная категория населения, которую привлекает возможность получить эмоции от совершения экстремальных действий.
При этом о должной подготовке к процедуре многие даже не задумываются.
«Само по себе закаливание — это целый комплекс мероприятий. Как правило, это периодичные купания в холодной воде, постепенно уменьшая интервалы закаливания. Что касается крещенских купаний, то здесь люди зачастую получают удовольствие от того, что они способны совершить какие-то экстремальные действия: преодолеть свой страх, раздеться на холоде, нырнуть в ледяную воду, получить болевое ощущение. И потом выйти с ощущением подвига. Те же самые эмоции, когда человек идет в гору на пик: когда преодолел, получаешь эмоциональное удовлетворение».
Однако нередко «совершить подвиг» пытаются совершенно неподготовленные люди. А между тем, поход «с дивана в прорубь» может быть смертельно опасен.
Факторы риска: переохлаждение;резкий скачок артериального давления№обострение хронических инфекций — тонзиллит, ангина, пневмония.
«Разумеется, так бывает не у всех. Но определенный процент случаев описан. Человек может нырнуть, у него произойдет резкое сокращение сосудов. Помимо этого, болевое раздражение идет — рецепторы холода связаны с болевым. Будет несколько видов стресса, может произойти рефлекторная остановка дыхания или остановка сердца. Если никто не заметит, человек может уйти в прорубь, под лед. Тогда уже сложнее будет спасать. Надо применять страховочные тросы — на случай резкой остановки сердца, чтобы человека вытащить».
В заключении Касенов призвал соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при купании.
Важно помнить о правилах безопасности и в отведенных для купаний местах: рядом с купелью должно стоять не больше трех человек, нырять следует лишь под присмотром спасателей и медработников. Перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться, после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячий чай. Если во время купаний вы почувствовали какое-либо ухудшение состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медикам, дежурящим на месте купаний.