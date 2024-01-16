Свердловские фельдшеры, которые пожаловались Путину, работают за 20 тысяч

«Заработная плата на одну ставку, то есть при нормальной продолжительности рабочей недели, при которой физическое здоровье и психоэмоциональное состояние работника не подвергаются недопустимому производственному риску, сохраняется на недостойно низком для работников экстренной службы уровне: у фельдшера выездной бригады — 20 — 25 тысяч (в зависимости от наличия стажа и категории); у медсестер/медбратьев выездных бригад — 24 тысячи рублей, у водителей скорой помощи — 28 тысяч», — написал Золотарев на своей странице «ВКонтакте».
По его словами, при такой низкой зарплате работать в городе просто некому. В итоге ночью Кушва и соседний поселок Баранчинский остаются всего с двумя бригадами скорой помощи. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в Свердловской области составляет 63 тысяч рублей.
Сотрудники скорой медицинской помощи в Кушве записали обращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву, в котором пожаловались на низкие зарплаты и нехватку персонала. В министерстве здравоохранения Свердловской области пояснили, что ряд озвученных заявлений в обращении не нашли подтверждения. Несмотря на это, по распоряжению министра здравоохранения региона Андрея Карлова, 16 января в Кушву с проверкой приедут сотрудники министерства и главные внештатные специалисты.