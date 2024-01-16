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Омичам предлагают бесплатно сдать снег

В пресс-центре администрации Омска напомнили во вторник, 16 января 2024 года, что снег в Омске вывозится на полигоны.
зима
Источник: РИА "Новости"

Причем груз принимают не только от дорожных служб и юридических лиц, но и от жителей частного сектора — снежную массу объемом до 1,5 кубометра принимают бесплатно, а на сдачу больших объемов в окружных администрациях можно получить бесплатные талоны.

Снег в Омске можно увезти в пункты приема по шести адресам:

— в Ленинском округе — по Черлакскому тракту;

— в Советском округе — в районе пос. Николаевка;

— в Центральном округе — 2 площадки: по ул. 10 лет Октября, 194 и в мкр. Загородный, 52;

— в Кировском округе — по ул. 22 Декабря, 100;

— в Октябрьском округе — на Окружной дороге, в районе СНТ «Железнодорожник».

Все они принимают снег с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.

ЖКХ