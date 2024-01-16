Омичам предлагают бесплатно сдать снег

Причем груз принимают не только от дорожных служб и юридических лиц, но и от жителей частного сектора — снежную массу объемом до 1,5 кубометра принимают бесплатно, а на сдачу больших объемов в окружных администрациях можно получить бесплатные талоны.
Снег в Омске можно увезти в пункты приема по шести адресам:
— в Ленинском округе — по Черлакскому тракту;
— в Советском округе — в районе пос. Николаевка;
— в Центральном округе — 2 площадки: по ул. 10 лет Октября, 194 и в мкр. Загородный, 52;
— в Кировском округе — по ул. 22 Декабря, 100;
— в Октябрьском округе — на Окружной дороге, в районе СНТ «Железнодорожник».
Все они принимают снег с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.