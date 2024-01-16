В России расширят список медицинских услуг по полису ОМС

В полис ОМС в 2024 году внесли несколько важных изменений, которые позволят пациентам рассчитывать на обновленный перечень бесплатных услуг в государственных больницах и поликлиниках. Подробнее о том, что изменится для россиян — в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
Одно из важных изменений затрагивает репродуктивное здоровье будущих родителей. Теперь в период планирования ребенка супруги смогут пройти бесплатную диспансеризацию и получить комплексное обследование своего здоровья. Подобную проверку смогут пройти и граждане, перенесшие коронавирус. Услуга доступна в течение года после выздоровления, а направления на все допобследования выдадут в течение трёх дней.
В список внесли и практику медосмотров, реабилитации, диспансерного наблюдения за хроническими больными. В первую очередь это коснется тех, кто перенес рак и диабетиков, страдающих от болезней систем кровообращения.
С 2024 года по полису ОМС можно будет получить и высокотехнологичную медпомощь. Речь о сложных процедурах и об операциях по офтальмологии, ортопедии, урологии, хронической сердечной недостаточности и болезни сосудов.
На эти цели правительством России выделено более 400 млрд рублей.