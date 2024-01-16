В России расширят список медицинских услуг по полису ОМС

С 2024 года по полису ОМС можно будет получить и высокотехнологичную медпомощь. Речь о сложных процедурах и об операциях по офтальмологии, ортопедии, урологии, хронической сердечной недостаточности и болезни сосудов.



На эти цели правительством России выделено более 400 млрд рублей.