На Крещение в Уфе продлят работу общественного транспорта

Всего на дорогах Башкирии ежедневно работает от 300 до 1 тысячи единиц спецтехники, только за первую декаду января специалисты использовали почти 20 тысяч тонн противогололедного материала. В первой декаде января в республике задействовали до 800 спецмашин, а на дорогах федерального значения — 169.