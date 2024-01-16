На Крещение в Уфе продлят работу общественного транспорта

В правительстве Башкирии обсудили организационные вопросы в рамках подготовки к празднованию и работу дорожно-транспортного комплекса в новогодние праздники.
Так, в Уфе в ночь с 19 на 20 января работу общественного транспорта продлят до 01:00. Маршруты организуют к семи купелям.
Всего на дорогах Башкирии ежедневно работает от 300 до 1 тысячи единиц спецтехники, только за первую декаду января специалисты использовали почти 20 тысяч тонн противогололедного материала. В первой декаде января в республике задействовали до 800 спецмашин, а на дорогах федерального значения — 169.