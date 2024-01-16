Спасённому в Хабаровском крае тигрёнку дали имя

Спасённому в Хабаровском крае полугодовалому тигрёнку дали имя. По итогам всенародного голосования в социальных сетях полосатый хищник стал Бархатом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как ранее сообщало агентство, маленького тигренка нашли недалеко от села Вознесенское Амурского района на Комсомольской трассе. Вероятнее всего, хищника сбила машина. В результате чего у Бархата оказались сломаны две лапы.
В региональном центре охотнадзора в селе Сосновка ему сделали операцию. Однако в дикой природе выжить он бы уже не смог. Поэтому после полного выздоровления Бархат будет жить в одном из зоосадов Хабаровского края.
Давать клички путем народного голосования на Дальнем Востоке стало традицией. Так, минувшим летом двух тигриц из Хабаровского края, которые после отлова прошли реабилитацию и вернулись в тайгу, назвали Ангарой и Василисой.