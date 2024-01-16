Спасённому в Хабаровском крае тигрёнку дали имя

В региональном центре охотнадзора в селе Сосновка ему сделали операцию. Однако в дикой природе выжить он бы уже не смог. Поэтому после полного выздоровления Бархат будет жить в одном из зоосадов Хабаровского края.



Давать клички путем народного голосования на Дальнем Востоке стало традицией. Так, минувшим летом двух тигриц из Хабаровского края, которые после отлова прошли реабилитацию и вернулись в тайгу, назвали Ангарой и Василисой.