Еще один боец из Ростовской области погиб в зоне спецоперации

О кончине 19-летнего Николая Папичева сообщает Donday.ru.
Детали смерти бойца не раскрываются, как и то, будет ли он представлен к ордену Мужества посмертно.
Парень был родом из Красносулинского района — села Первомайского.
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О кончине 19-летнего Николая Папичева сообщает Donday.ru.
Детали смерти бойца не раскрываются, как и то, будет ли он представлен к ордену Мужества посмертно.
Парень был родом из Красносулинского района — села Первомайского.