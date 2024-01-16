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Еще один боец из Ростовской области погиб в зоне спецоперации

Еще один житель Ростовской области погиб в зоне проведения СВО.
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

О кончине 19-летнего Николая Папичева сообщает Donday.ru.

Детали смерти бойца не раскрываются, как и то, будет ли он представлен к ордену Мужества посмертно.

Парень был родом из Красносулинского района — села Первомайского.