В центре Екатеринбурга разобьют оазис, как в Европе

— Проходимость фестиваля у нас все время растет: мы начинали с 12 тысяч человек в 2018 году, в 2023 их было уже больше 751 тысячи. Фестиваль нужен городу и горожанам. Кроме этого, у нас были определенные цели на пять лет: развитие комфортной городской среды, улучшение экологического фона города, фестиваль проходил без ограничений по статусу, возрасту и вероисповеданию. Люди приходили, потому что ценности совпадали, и они понимали, что попадут в красивую природную среду. Мы дошли до того, что на фестивале стало не протолкнуться.