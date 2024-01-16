Крещение Господне 2024: список купелей в Новосибирске

Все проруби вырублены согласно христианским канонам и в строгом соответствии технике безопасности людей, уверяют в мэрии Новосибирска и рекомендуют не посещать стихийные купели в неохраняемых открытых водоёмах.
Под контролем медиков и спасателей можно будет окунуться в следующих Крещенских прорубях:
· на озере «Спартак»;
· в протоке реки Обь, район «Европейский берег»;
· в реке Обь, микрорайон «Затон», улица Заобская, 97;
· МАУК ПК и О «У моря Обского», пляж «Бумеранг»;
· На озере «Жемчужина Сибири»;
· В ЖК «Венеция», улица Ясный берег, 3.
Священнослужители рекомендуют предварительно очистить душу на исповеди и причащении в храме, а медики рекомендуют отказаться от погружения в ледяную воду людям с хроническими недугами сосудов и сердца.