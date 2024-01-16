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Крещение Господне 2024: список купелей в Новосибирске

Городские власти подготовили шесть официальных купелей для пятничных Крещенских купаний в текущем году.

Все проруби вырублены согласно христианским канонам и в строгом соответствии технике безопасности людей, уверяют в мэрии Новосибирска и рекомендуют не посещать стихийные купели в неохраняемых открытых водоёмах.

Под контролем медиков и спасателей можно будет окунуться в следующих Крещенских прорубях:

· на озере «Спартак»;

· в протоке реки Обь, район «Европейский берег»;

· в реке Обь, микрорайон «Затон», улица Заобская, 97;

· МАУК ПК и О «У моря Обского», пляж «Бумеранг»;

· На озере «Жемчужина Сибири»;

· В ЖК «Венеция», улица Ясный берег, 3.

Священнослужители рекомендуют предварительно очистить душу на исповеди и причащении в храме, а медики рекомендуют отказаться от погружения в ледяную воду людям с хроническими недугами сосудов и сердца.

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