На Крещение в Уфе перекроют несколько улиц

Так, проехать будет нельзя по улице Маяковского — от Архитектурной до Калинина, Бехтерева — от Менделеева до дома № 1/1 по улицы Менделеева, Кирова — от Айской до Ветошникова, Амурской и Крестьянской — вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы, а также по местному проезду вдоль дома № 32А по Бикбая, соединяющему Бикбая и Гагарина.