На Крещение в Уфе перекроют несколько улиц

В Уфе на Крещение с 19 часов 18 января до 8:00 19 января закроют проезд по нескольким улицам. Об этом сообщили в мэрии столицы.
Так, проехать будет нельзя по улице Маяковского — от Архитектурной до Калинина, Бехтерева — от Менделеева до дома № 1/1 по улицы Менделеева, Кирова — от Айской до Ветошникова, Амурской и Крестьянской — вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы, а также по местному проезду вдоль дома № 32А по Бикбая, соединяющему Бикбая и Гагарина.
«Просим учитывать ограничения движения при планировании поездок», — обратились власти к автомобилистам.