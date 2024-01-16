Известный дрессировщик Эдгар Запашный 8 января 2024 года в своем телеграм-канале рассказал о посещении Бункера Сталина в Самаре. Он поразился глубине постройки, которая составляет 37 метров, что эквивалентно высоте 12-этажного дома.
Запашный упомянул о том, что глубина бункера Гитлера составляла 16 метров, а бункеры Рузвельта и Черчилля имели глубину, сопоставимую с высотой двухэтажного здания. Дрессировщик отметил, что бункер поддерживается в полной боевой готовности со дня его постройки.
Эдгар Запашный также рассказал о количестве дверей в бункере Сталина, заметив, что только 2 из 6 были настоящими, что было сделано для психологического давления на людей, которые могли бы оказаться в этом кабинете.
Дрессировщик был впечатлен простотой внутреннего убранства бункера, заметив, что люди тех времен жили без каких-либо излишеств. В качестве примера он привел туалет Сталина, в котором не было ничего, кроме унитаза, раковины и голых стен без кафеля.