Жительнице Кулебак не удалось стать финалисткой шоу «Битва шефов»

Жительнице Кулебак Светлане Кузнецовой не удалось пройти в финал шоу «Битва шефов» (16+). Выпуск с ее участием показали на федеральном канале «Пятница!» 15 января.
Мэтрам гастрономии Ренату Агзамову и Константину Ивлеву профессиональный повар представила тирольский пирог с курицей и карамелизированным луком. Светлана была уверена, что они оценят блюдо. Также женщина рассказала, что в свободное время увлекается карвингом, поэтому в украшении пирога решила использовать вырезанные в форме цветов овощи.
Ренату Агзамову блюдо не понравилось. Константин Ивлев оценил способности нижегородки, однако в его команду она не попала.
Ранее мы писали, что кондитер из Красных Баков приняла участие в шоу с Ренатом Агзамовым. Премьера состоится уже сегодня, 16 января. Нижегородка поборется за крупный денежный приз.