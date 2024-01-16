Жительнице Кулебак не удалось стать финалисткой шоу «Битва шефов»

Мэтрам гастрономии Ренату Агзамову и Константину Ивлеву профессиональный повар представила тирольский пирог с курицей и карамелизированным луком. Светлана была уверена, что они оценят блюдо. Также женщина рассказала, что в свободное время увлекается карвингом, поэтому в украшении пирога решила использовать вырезанные в форме цветов овощи.