Дублер проспекта Гагарина поможет решить проблему с пробками в центре Автозавода

О пробках на улице Веденяпина знает, пожалуй, половина Автозаводского района, ведь по утрам в час-пик при непогоде жители встречаются на этой главной артерии района и стоят в потоке машин или, выйдя из общественного транспорта, перепрыгивают лужи и сугробы по тротуарам до спасительного метро. Так, последний затор на улице Веденяпина возник утром 15 января, когда на улице были снег, сильный ветер и −13 градусов.
Иногда пробка добирается до улицы Лескова и Южного шоссе — и «гулять» люди начинают прямо оттуда. Примечательно, что «стоит» обычно не только улица Веденяпина, но и ее дублер — улица Фучика, а также проспект Ленина, куда ведет улица Веденяпина, и его дублер — улица Монастырка. Это делает ситуацию в прямом смысле безвыходной.
Пробки активно обсуждаются в сервисе «Яндекс. Карты», где жителями единодушно вынесен вердикт: водители Автозаводского района настолько дружны, что все вместе забывают, как управлять автомобилем, особенно когда начинается дождь или снег. Но иногда пробки возникают просто без причины.
Однако проблема на самом деле существует уже давно. В 2018 году ее «решили» с помощью реконструкции кругового движения на площади Киселева и расширения проезжей части. Действия предприняты, но проблема осталась.
При этом жизнь не стоит на месте — район активно застраивается. Например, в ближайшем будущем на улице Янки Купалы по программе КРТ на месте двухэтажных домов народной стройки хотят возвести высотки, а это в свою очередь добавит автомобилей на дорогах.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Андрея Житникова, который ответил на обращение корреспондента ИА «Время Н», дептранс регулярно проверяет дорожную обстановку по всему городу. Он подтвердил, что знает про утренние заторы в центре Автозаводского района в районе улиц Веденяпина, Лескова, Южного шоссе и проспекта Ленина. Причина пробок — недостаточная пропускная способность перекреста проспектов Ленина и Ильича и проспекта Ленина в районе остановки «Главная проходная».
Дептранс может попробовать решить проблему только с помощью модернизации светофорных объектов. В прошлом году в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы был подготовлен проект обновления светофоров. Ожидается, что это повысит пропускную способность проспекта Ленина. Известно, что светофорные объекты будут иметь несколько программ регулирования по времени суток. Обновить светофоры хотят уже в текущем году, но только при наличии достаточного финансирования.
После модернизации светофорных объектов Центр организации дорожного движения при необходимости подготовит предложения по дальнейшей корректировке работы светофоров на проспекте Ленина и улице Веденяпина.
В пробках на улице Веденяпина застревает большое количество общественного транспорта.
Сейчас дорога там — четырехполосная (по две полосы в каждом направлении), и отнять одну из полос на перегруженной дороге невозможно. Реконструкция магистральных улиц также невозможна — мешает сформировавшаяся застройка.
«Перспективное обустройство нового мостового перехода через реку Ока в рамках строительства дороги дублера проспекта Гагарина позволит снять часть нагрузки с проспекта Ленина и улицы Монастырка, обеспечив ранний отвод транспорта, следующего в направлении нагорной части города».