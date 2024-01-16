Дублер проспекта Гагарина поможет решить проблему с пробками в центре Автозавода

О пробках на улице Веденяпина знает, пожалуй, половина Автозаводского района, ведь по утрам в час-пик при непогоде жители встречаются на этой главной артерии района и стоят в потоке машин или, выйдя из общественного транспорта, перепрыгивают лужи и сугробы по тротуарам до спасительного метро. Так, последний затор на улице Веденяпина возник утром 15 января, когда на улице были снег, сильный ветер и −13 градусов.