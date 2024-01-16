Лолита после бойкота в Новосибирске собралась на пенсию.

— Буду заниматься своей дочкой в ближайшее время, маме 81 год через пару дней. Поэтому я в бешеном ритме, как и жила, но только без песен. А так вас люблю и спасибо вам за то, что вы у меня есть, — написала она в своем ТГ-канале.