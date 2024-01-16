Лолита после бойкота в Новосибирске собралась на пенсию.
Напомним, после скандала с участием Лолиты в «полуголой» вечеринке Насти Ивлеевой, певица столкнулась с отменой своих концертов в городах России. Так, в Новосибирске был отменен концерт артистки, назначенный на 2 апреля в ДК Железнодорожников. Анонс концерта исчез с сайта площадки.
Ранее с требованием отменить концерт певицы выступал глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.
На этом фоне Лолита обратилась к поклонникам в соцсетях, заявив, что в ближайшее время намерена посвятить себя семье.
— Буду заниматься своей дочкой в ближайшее время, маме 81 год через пару дней. Поэтому я в бешеном ритме, как и жила, но только без песен. А так вас люблю и спасибо вам за то, что вы у меня есть, — написала она в своем ТГ-канале.
Стоит отметить, что в своих соцсетях глава Союза отцов Майоров рассказал о том, что очередную «голую» вечеринку в феврале планируют провести в одном из клубов Новосибирска.