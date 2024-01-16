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В волгоградской глубинке для докторов появилась еще одна мера поддержки

Это единовременная выплата для узких специалистов, готовых работать на селе.
Медицина
Источник: Freepik

Новый вид поддержки врачей в глубинке введен в Волгоградской области. Он коснется узких востребованных специалистов. Постановление губернатора Волгоградской области о еще одной мере вступило в силу 15 января. До этого профессионалов в сельские больницы и фельдшерские пункты привлекали по программе «Земский доктор». По ней установлена выплата от миллиона до полутора миллионов рублей. И за время ее действия в волгоградской глубинке стали работать около 1400 специалистов.

А теперь действует еще один важный механизм поддержки. Это единовременная выплата в два миллиона рублей для узких специалистов, готовых работать на селе. Речь о таких востребованных кадрах, как неонатолог, реаниматолог, невролог и ряд других. Важное условие — они должны устраиваться на работу в государственные учреждения здравоохранения.

Тратить полученные средства можно на любые цели. Выплата действует при трудоустройстве как в сельские медучреждения, так и в городские. Как уточнила заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Виктория Тронева, данная мера — дополнительная.

Врач востребованной дефицитной специальности в сельской местности, кроме выплаты по программе «Земский доктор» может претендовать еще и на два миллиона рублей. Главное условие для того, чтобы получить два миллиона рублей, отсутствие в течение последних 12 месяцев трудовых отношений по основному месту работы с подведомственным комитету здравоохранения области медицинским учреждением. А также трудоустраиваться нужно на полный рабочий день.

И специальность должна быть в перечне востребованных. Он утверждается комитетом здравоохранения. Наибольший дефицит в государственных медицинских организациях отмечается среди анестезиологов, реаниматологов, неонатологов, рентгенологов, врачей скорой помощи и общей практики. А также терапевтов и педиатров в амбулаторном звене. Воспользовавшемуся названной мерой поддержки специалисту нужно будет отработать на обозначенном мест минимум пять лет.

медицина