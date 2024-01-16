В волгоградской глубинке для докторов появилась еще одна мера поддержки

Новый вид поддержки врачей в глубинке введен в Волгоградской области. Он коснется узких востребованных специалистов. Постановление губернатора Волгоградской области о еще одной мере вступило в силу 15 января. До этого профессионалов в сельские больницы и фельдшерские пункты привлекали по программе «Земский доктор». По ней установлена выплата от миллиона до полутора миллионов рублей. И за время ее действия в волгоградской глубинке стали работать около 1400 специалистов.