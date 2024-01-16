В волгоградской глубинке для докторов появилась еще одна мера поддержки

Новый вид поддержки врачей в глубинке введен в Волгоградской области. Он коснется узких востребованных специалистов. Постановление губернатора Волгоградской области о еще одной мере вступило в силу 15 января. До этого профессионалов в сельские больницы и фельдшерские пункты привлекали по программе «Земский доктор». По ней установлена выплата от миллиона до полутора миллионов рублей. И за время ее действия в волгоградской глубинке стали работать около 1400 специалистов.
Тратить полученные средства можно на любые цели. Выплата действует при трудоустройстве как в сельские медучреждения, так и в городские. Как уточнила заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Виктория Тронева, данная мера — дополнительная.
И специальность должна быть в перечне востребованных. Он утверждается комитетом здравоохранения. Наибольший дефицит в государственных медицинских организациях отмечается среди анестезиологов, реаниматологов, неонатологов, рентгенологов, врачей скорой помощи и общей практики. А также терапевтов и педиатров в амбулаторном звене. Воспользовавшемуся названной мерой поддержки специалисту нужно будет отработать на обозначенном мест минимум пять лет.