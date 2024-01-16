Во Владивостоке на Орлиной сопке появилась новая видовая площадка

На Орлиной сопке во Владивостоке завершились работы по строительству видной площадки и благоустройству прилегающего сквера. Новая зона отдыха создана напротив дома № 58 по улице Прапорщика Комарова. Это одна из самых высоких точек города с великолепным видом на бухту Золотой Рог, центр города и Амурский залив.
Как сообщила пресс-служба администрации города, помимо создания ещё одной городской видовой площадки, в сквере установили малые архитектурные формы, скамейки, урны, обустроили освещение, сделали парковку и оборудовали лестницы для подъёма к месту. Территория была благоустроена по нацпроекту. Торги на создание общественного пространства выиграла компания Concrete Jungle, известная своим проектом «Нагорный парк» во Владивостоке. Начальная цена контракта составляла 49,5 миллиона рублей.
Двухэтажное здание, где ранее находилась учебная метеостанция, решили не сносить. Там позже хотят разместить кафе.
Напомним, что в 2021 году мэрия города смогла запретить застройку новыми домами участка на Орлиной сопке. Сейчас городские власти планируют использовать сквер для проведения различных событийных мероприятий: тематических вечеров, локальных концертов.