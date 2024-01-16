Во Владивостоке на Орлиной сопке появилась новая видовая площадка

Как сообщила пресс-служба администрации города, помимо создания ещё одной городской видовой площадки, в сквере установили малые архитектурные формы, скамейки, урны, обустроили освещение, сделали парковку и оборудовали лестницы для подъёма к месту. Территория была благоустроена по нацпроекту. Торги на создание общественного пространства выиграла компания Concrete Jungle, известная своим проектом «Нагорный парк» во Владивостоке. Начальная цена контракта составляла 49,5 миллиона рублей.