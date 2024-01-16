Главные новости 16 января

В Воронеже 35 квартир получили повреждения после атаки БПЛА
Как сообщило Минобороны, в ночь на вторник подразделения ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских БПЛА над Воронежской областью.
В ЕК предупредили о росте цен на энергию в ЕС из-за атак хуситов
Атаки йеменских хуситов на торговые судна могут привести к росту цен на энергию и увеличению инфляции в европейских странах, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
Французский политик заявил о заинтересованности Германии в конфликте с Россией
Флориан Филиппо считает, что нагнетание военной истерии в ФРГ начнется в «феврале 2024 года и достигнет кульминации в 2025 году».
Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США
Предприниматель Вивек Рамасвами пообещал поддерживать Дональда Трампа.
Эксперты назвали выгоды России от глобального потепления
Россия может получить преимущества от глобального изменения климата, в частности, развивая водоемкие производства и экопродукты, считают авторы доклада из сборника АСИ.