Главные новости 16 января

В ЕК предупредили о росте цен на энергию в ЕС из-за атак хуситов

Атаки йеменских хуситов на торговые судна могут привести к росту цен на энергию и увеличению инфляции в европейских странах, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.