В Красноярске опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий января

Если разделять по сферам, а не по конкретным вакансиям, то получается следующее. Больше всего специалистам готовить платить в ритейле, сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.