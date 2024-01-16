В Красноярске опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий января

Врач-невролог, автоэлектрик и монтажник систем вентиляции. Это самые высокооплачиваемые вакансии в Красноярске. Зарплата — минимум 70 тысяч. Рейтинг составили аналитики портала Superjob. Рассказываем о самых высокооплачиваемых вакансиях в Красноярске в январе.
Самые высокооплачиваемые вакансии в Красноярске в январе
По данным аналитиков, больше всего денег предлагают торговому представителю. Зарплата — 94 тысячи рублей. На втором месте в списке самых высокооплачиваемых вакансий идет ставка врача-невролога. В одной из больниц специалисту предлагают от 80 тысяч рублей. Замыкает первую тройку вакансия автоэлектрика. Работодатель обещает платить от 70 тысяч рублей.
Если разделять по сферам, а не по конкретным вакансиям, то получается следующее. Больше всего специалистам готовить платить в ритейле, сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.
Врачи вошли в топ и в других городах. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Новосибирске и Омске.
Если брать интересные вакансии в других регионах, в Воронеже в топ вошла позиция агронома, а в Казани — директора школа, в Челябинске — главного геолога.