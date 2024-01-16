Гастроэнтеролог сказала, почему во время простуды надо исключить молочку и хлеб

Причину, почему во время простуды надо исключить молочку и хлеб, в своем телеграм-канале озвучила российский гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая.
По ее словам, многие замечали, что во время болезни, особенно связанной с интоксикацией организма, пропадает аппетит.
«Это связано с тем, что идет процесс интоксикации, и у организма нет сил на переваривание пищи».
Ольга Помойнецкая отметила, что часто вирусы размножаются не только на слизистой носоглотки, но и на слизистой кишечника, а это ведет к снижению пищеварительных ферментов.
В первые несколько суток, если нет аппетита, можно и не есть, но при этом надо много и часто пить, и костный бульон в том числе.
А вот исключить во время болезни медик советует все молочные продукты, так как они увеличивают образование слизи, а это насморк, мокрота. Оставить в стороне лучше сладкое, мучное, хлебобулочные изделия, так как все это вызывает брожение в кишечнике, что способствует дисбактериозу.
Кроме костного бульона гастроэнтеролог советует пить куриный или рыбный, готовить салаты из свежих овощей и блюда из тушеных овощей, есть рыбу и птицу, каши, которые любите.
Пить заваренные клюкву, калину, шиповник, бузину. Медик советует также воду с куркумой (не более 2 грамм в день), которая обладает противовоспалительным, бактерицидным и антиоксидантным свойствами, но только людям не склонным к образованию камней.
«Эта информация (о питании. — Ред.) будет актуальна при любом заболевании», — подчеркнула медик.