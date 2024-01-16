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Гастроэнтеролог сказала, почему во время простуды надо исключить молочку и хлеб

Гастроэнтеролог рассказала, как питаться во время болезни.
Источник: Комсомольская правда

Причину, почему во время простуды надо исключить молочку и хлеб, в своем телеграм-канале озвучила российский гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая.

По ее словам, многие замечали, что во время болезни, особенно связанной с интоксикацией организма, пропадает аппетит.

«Это связано с тем, что идет процесс интоксикации, и у организма нет сил на переваривание пищи».

объясняет медик.

Ольга Помойнецкая отметила, что часто вирусы размножаются не только на слизистой носоглотки, но и на слизистой кишечника, а это ведет к снижению пищеварительных ферментов.

В первые несколько суток, если нет аппетита, можно и не есть, но при этом надо много и часто пить, и костный бульон в том числе.

А вот исключить во время болезни медик советует все молочные продукты, так как они увеличивают образование слизи, а это насморк, мокрота. Оставить в стороне лучше сладкое, мучное, хлебобулочные изделия, так как все это вызывает брожение в кишечнике, что способствует дисбактериозу.

Сил и энергии для переваривания требует также тяжелая пища — красное мясо, жиры, углеводы. О них тоже на время болезни лучше забыть.

Кроме костного бульона гастроэнтеролог советует пить куриный или рыбный, готовить салаты из свежих овощей и блюда из тушеных овощей, есть рыбу и птицу, каши, которые любите.

Пить заваренные клюкву, калину, шиповник, бузину. Медик советует также воду с куркумой (не более 2 грамм в день), которая обладает противовоспалительным, бактерицидным и антиоксидантным свойствами, но только людям не склонным к образованию камней.

«Эта информация (о питании. — Ред.) будет актуальна при любом заболевании», — подчеркнула медик.

здоровье