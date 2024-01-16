Суд обязал кемеровскую администрацию отремонтировать мост на пр. Ленина

Кемеровскую мэрию в судебном порядке обязали отремонтировать до конца 2024 года мост через Искитимку по пр. Ленина. Об этом сообщает Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области.
Ещё в прошлом году прокурор во время проверки обнаружил, что кемеровский мост не обеспечивает безопасность движения транспорта. Оказался разрушен асфальт на проезжей части и элементы конструкции деформационных швов над опорами. Однако быстро отремонтировать это власти не смогли из-за отсутствия финансирования.
В итоге представитель городской администрации с исковыми требованиями согласилась, но просила установить разумный срок для выполнения заявленных прокурором работ — до 31.12.2024. Суд удовлетворил требования сторон.