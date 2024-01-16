Красноярцам напомнили правила катания с гор. За новогодние каникулы пострадали 19 детей

В минздраве Красноярского края рассказали, что за новогодние праздники в детскую хирургическую неотложку 20-й больницы были доставлены 19 детей с нейротравмами, полученными при спуске с горы. Треть из них была госпитализирована.
Самые травмоопасные склоны, по мнению врачей, — это «дикие» трассы для катания. Также опасны спуски на практически неуправляемых «плюшках». На них дети могут столкнуться с деревьями и столбами, друг с другом, неудачно подскочить на кочке, выехать на проезжую часть.
«Чаще всего констатируются черепно-мозговые травмы разной степени тяжести и ушибы мягких тканей, значительно реже — компрессионные переломы позвоночника и переломы костей скелета. Бывают единичные случаи, когда поступает ребенок с тяжелой, сочетанной травмой, которая требует реанимационной помощи и долгого лечения. Что бы ни говорила статистика, даже один пострадавший ребенок — это серьезный повод задуматься о безопасности. Взрослым важно следить за тем, где и на чем катаются их дети, и научить их технике безопасности при катании с горок», — отмечают в минздраве.
При катании надо отдать предпочтение теплой удобной одежде. Не стоит использовать шарфы и другие предметы одежды, которые могут попасть под санки или зацепиться за что-нибудь.
«Не стоит связывать санки между собой, привязывать их к транспортным средствам. Не следует использовать для катания с горы не предназначенные для этого предметы (крышки мусорных баков, подносы, брезент и прочее). Наиболее травматичны так называемые “плюшки”: они развивают огромную скорость, неуправляемы, не имеют тормозов, вращаются вокруг своей оси, поэтому часто переворачиваются, врезаются в препятствия, подпрыгивают на всех неровностях, вылетают за пределы трассы. Не стоит спускаться с горы стоя на санках, а также спиной или головой вперед. Не ложитесь на живот. Ваше положение должно помогать вам контролировать движение», — советуют врачи.
При спуске нужно соблюдать очередность и выдерживать достаточную дистанцию, чтобы не столкнуться с другими участниками спуска.
Также в минздраве советуют взрослым присматривать за детьми на склоне, так как частота несчастных случаев у детей значительно снижается, если катание проходит под наблюдением.