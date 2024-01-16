Красноярцам напомнили правила катания с гор. За новогодние каникулы пострадали 19 детей

«Не стоит связывать санки между собой, привязывать их к транспортным средствам. Не следует использовать для катания с горы не предназначенные для этого предметы (крышки мусорных баков, подносы, брезент и прочее). Наиболее травматичны так называемые “плюшки”: они развивают огромную скорость, неуправляемы, не имеют тормозов, вращаются вокруг своей оси, поэтому часто переворачиваются, врезаются в препятствия, подпрыгивают на всех неровностях, вылетают за пределы трассы. Не стоит спускаться с горы стоя на санках, а также спиной или головой вперед. Не ложитесь на живот. Ваше положение должно помогать вам контролировать движение», — советуют врачи.