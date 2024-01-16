Более 400 домов Владивостока оставались без тепла

Из-за аварии на ТЭЦ-2 во Владивостоке 16 января в районе 14 часов без отопления осталось 406 омов в Первомайском, Первореченском и Ленинском районах. На теплоэлектростанции, за которую отвечает ДГК, произошла нештатная ситуация, из-за которой снизились параметры теплоносителя.
По информации ВПЭС, аварийное отключение электроэнергии оставило без света часть жилых домов на улицах Интернациональной, Калинина, Кизлярской, Полтавской, Харьковской и Черёмуховой. Отопление зданий прекратилось, так как остановились насосы, подающие горячую воду в батареи.
По некоторым адресам подачу отопления оперативно устранили, но сотни домов в Первомайском районе и части Ленинского по-прежнему оставались без тепла.
Около 17 часов дня пресс-служба АО «ДГК» сообщила журналистам VL.ru, что энергетики уже завершают восстановительные работы на напорном участке теплосети, где произошла нештатная ситуация. Специалисты уже начали наполнение трубопровода теплоносителем.
Норматив отклчения уже превышен, специалисты пытаются восстановить подачу тепла.