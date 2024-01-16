Более 400 домов Владивостока оставались без тепла

Из-за аварии на ТЭЦ-2 во Владивостоке 16 января в районе 14 часов без отопления осталось 406 омов в Первомайском, Первореченском и Ленинском районах. На теплоэлектростанции, за которую отвечает ДГК, произошла нештатная ситуация, из-за которой снизились параметры теплоносителя.