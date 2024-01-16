В Пермском крае приставы арестовали бар, дом и каток

«Самым дорогим имуществом, подвергшимся аресту, стало здание кафе-бара “Парнас” площадью почти 430 квадратных метров. Недвижимость арестовали в рамках исполнительного производства об обращении взыскания на предмет залога с начальной продажной стоимостью 28 млн рублей. Второе место в списке занимает земля и находящийся на ней жилой дом в Орджоникидзевском районе Перми, оцененные почти в 25 млн рублей. В рейтинге самого необычного арестованного имущества также фигурирует строительный каток», — сообщает сайт УФССП по Пермскому краю.