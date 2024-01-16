На трассе М7 в Татарстане из-за метели вновь ограничили движение автобусов и грузовиков

Накануне «Татар-информ» сообщал, что на трассах в Татарстане из-за непогоды ограничили движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. В настоящее время ограничения действуют на участке трассы М5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с 1194 по 1370 км.