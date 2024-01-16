Свердловчан предупредили о сильном ветре в ближайшую среду

В ветреную погоду особенно необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте. Находясь на улице, необходимо держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, а также от строящихся или ремонтируемых объектов.