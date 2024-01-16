На Урале школьников и студентов протестируют на употребление наркотиков

В Свердловской области стартовали профилактические осмотры учащихся общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведений. Медики проверят юных жителей региона на наличие употребления наркотиков и алкоголя при наличии согласия родителей.
«Старшеклассники старше 15 лет и студенты заявляют о согласии на проверку самостоятельно. Осмотры юных уральцев будут продолжаться до конца учебного года», — уточнили в департаменте информационной политики региона.
Профосмотрам предшествовало социально-психологическое тестирование, по итогам которого в «группа риска» включено 9,1% от общего числа его участников. С ними уже начали работать психиатры-наркологи.
В прошлом учебном году в социально-психологическом тестировании приняли участие 235 тысяч человек.