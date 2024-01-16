На Южном Урале на Крещение ударит 30-градусный мороз. И только на одну ночь

В Евангелиях говорится, что Господь воплотился в Вифлееме и был признан сначала волхвами в качестве Царя и Мессии, а позже и другими, уверовавшими в него людьми. Иоанн Предтеча, который позднее был назван Крестителем Господним, проповедовавший в окрестностях Иордана, говорил о скором пришествии Мессии и призывал каждого подготовиться к этому событию, а именно покаяться и очиститься от грехов. В качестве символического перехода в новую жизнь он троекратно погружал людей в реку. Именно благодаря этому сейчас популярны купания в Крещение.