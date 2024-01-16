На Южном Урале на Крещение ударит 30-градусный мороз. И только на одну ночь

На Южном Урале на Крещение ударит почти 30-градусный мороз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как следует из краткосрочного прогноза, ночью 17 января в Челябинской области будет минус 17−22, в низинах — до 26 градусов, на крайнем западе — 9−14. Днем в среду ожидается минус 10−15, на крайнем западе и крайнем севере — до 6 ниже нуля. В течение суток порывы ветра кое-где до 15−20 м/с.
Ночью 18 января будет минус 10−15, в горах и низинах — до 20 градусов, местами порывы ветра до 15 м/с. Днем в четверг столбики термометров покажут минус 7−12.
По предварительным расчетам, ночью 19 января мороз усилится — минус 21−26, в горах — 18−23, в низинах — 29. Днем в пятницу ожидается минус 10−15, на крайнем западе — до 5 градусов. Ветер слабый и переменных направлений.
В Челябинске ночью 17 января будет минус 18−20, 18 января — 13−15, 19 января — 24−26 градусов. Днем в среду прогнозируется минус 12−14, четверг — 10−12, пятницу — 13−15 градусов.
Праздник Крещения Господня, или Богоявление, отмечаемый 19 января, связан с евангельским событием — крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан (название праздника произошло от греческого слова, означающего «погружение в воду»). Этот праздник считается самым древним в христианстве наряду с Пасхой.
В Евангелиях говорится, что Господь воплотился в Вифлееме и был признан сначала волхвами в качестве Царя и Мессии, а позже и другими, уверовавшими в него людьми. Иоанн Предтеча, который позднее был назван Крестителем Господним, проповедовавший в окрестностях Иордана, говорил о скором пришествии Мессии и призывал каждого подготовиться к этому событию, а именно покаяться и очиститься от грехов. В качестве символического перехода в новую жизнь он троекратно погружал людей в реку. Именно благодаря этому сейчас популярны купания в Крещение.