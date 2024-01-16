В Ростове-на-Дону предложили отменить концерт лидера группы «Несчастный случай»

Отметить в Ростове-на-Дону акустический концерт Алексея Кортнева (лидера группы «Несчастный случай») потребовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Об этом сообщает издание «Абзац».
— Мы обратимся к властям и к хозяину площадки, чтобы отменили концерт. Кортнев — русофоб. Он зарабатывает деньги здесь, а тратит непонятно на что, — процитировали слова Виталия Бородина.
Напомним, в 2023 году в Ростовской области также предлагали запретить концерты Дианы Арбениной и рэпера Гуфа, а также выступление симфонического оркестра с программой по репертуару группы Rammstein.