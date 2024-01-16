В Москве рассказали о дополнительных услугах и сервисах флагманских МФЦ

Посетители, к примеру, могут получить в офисах заграничный паспорт, оформить брак, (с начала лета 2023 года этой возможностью воспользовались около 500 пар), а также проверить здоровье в специально оборудованных «Уголках здоровья». Здесь же можно воспользоваться сервисами «Мои путешествия», «Мое фото», а в некоторых — «Мой нотариус».