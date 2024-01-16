Крещенские купания: как готовят купель у Петропавловской крепости

Отмечать крещение Господне начали еще в древние — апостольские времена. Сам обычай нырять в прорубь создан относительно недавно. У священнослужителей русской православной церкви нет единого мнения по поводу мероприятия. Одни считают, что это лишь атавизм, оставшийся от языческих ритуалов. Другие же прямо связывают всю церемонию с нырянием Христа в священную реку Иордан.
Если вы все же решились испытать себя на прочность, то помните, что нырять в ледяную воду не лучшая идея, если у вас есть заболевания сердечно сосудистой системы или вы боитесь гипотермии. Корреспондент «МК в Питере» посетил готовящуюся купель возле Петропавловской крепостью и выяснил у работников МЧС, как режут лед специалисты.
При выборе места спасатели ориентируются на то, какая глубина будет у готовой проруби. Средний размер иордани составляет 2,5 на 7 метров. Выбранное место ограждают от любителей погулять ну льду и начинают выпиливать блоки льда. Пока один рабочий отдыхает второй начинает расчищать площадку от вылетевшей ледяной стружки, мешающей обзору.
Сотрудники МЧС напомнили, что расположение всех купелей Петербурга можно найти на официальном сайте ведомства. В Петроградском районе прорубь будет только одна — возле Петропавловской крепости.