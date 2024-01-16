Крещенские купания: как готовят купель у Петропавловской крепости

Если вы все же решились испытать себя на прочность, то помните, что нырять в ледяную воду не лучшая идея, если у вас есть заболевания сердечно сосудистой системы или вы боитесь гипотермии. Корреспондент «МК в Питере» посетил готовящуюся купель возле Петропавловской крепостью и выяснил у работников МЧС, как режут лед специалисты.